Impianto di smaltimento, Gambarini: "Pizzarotti si arrampica sugli specchi"

"La risposta di Pizzarotti alle richieste di chiarimento avanzate non è nient'altro che una arrampicata sugli specchi senza successo". Così Francesca Gambarini, commissario provinciale di Forza Italia commenta le dichiarazioni rilasciate a Parmatoday dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti riguardo l'impianto di smaltimento rifiuti per la produzione di biometano. "Parliamo di un enorme impianto per lo smaltimento rifiuti e quindi di un intervento molto rilevante e impattante sulla città e lui non trova niente di meglio da dire che liquidare la faccenda come "questione tecnica" di cui non c'è alcun bisogno di dare spiegazioni ai cittadini - prosegue Gambarini - . Quindi per farla breve: o c'è malafede o c'è incapacità. Noi siamo più propensi per la prima ipotesi (o per entrambe) perchè se davvero il sindaco Pizzarotti fosse contrario a questo impianto ne avrebbe parlato da subito e avrebbe fatto dichiarazioni su dichiarazioni per prendere una netta posizione e quanto bene figurare come quello bravo e interessato alla città.

"Insomma -prosegue Gambarini - come aveva fatto per l'inceneritore. Ne aveva parlato anche se l'iter era ben lontano dall'essere completato. Sappiamo bene che ora ha cambiato totalmente idea sull'inceneritore e quindi avrebbe forse preferito che tutto andasse avanti nel silenzio. Ribadiamo perciò la nostra richiesta di chiarimenti: l'amministrazione ci spieghi per filo e per segno cosa sta accadendo. Se Pizzarotti, impegnato nella sua campagna elettorale permanente, non lo sa, se lo faccia spiegare dagli uffici o dal suo amico Bonaccini".