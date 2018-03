L'esordio dei parlamentari leghisti, Cavandoli: "Finalmente si comincia"

Esordio per i parlamentari leghisti a Roma. La neo eletta Laura Cavandoli ha pubblicato un post è una foto su Facebook: "Finalmente si comincia! Abbiamo lottato tanto per arrivare qui. Ci siamo preparati per essere pronti a questa nuova avventura. Sappiamo bene che molto dipenderà da giochi più grandi di noi, ma faremo la nostra parte fino in fondo per Parma e per il Paese che chiedono Sicurezza, Lavoro, certezze per il Futuro. #ParmaèImportante# LEGA #Parma #CameradeiDeputati"