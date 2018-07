La Garante Garavini: "I minori vanno tutelati, a prescindere dalla provenienza"

“Non sperperiamo il lavoro fatto fino ad oggi”. È la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Clede Maria Garavini, a rilanciare il tema della salvaguardia dei diritti delle persone di minore età, a prescindere dalla provenienza.

Nel suo appello la Garante parla di “necessarie prese di posizione per difendere i valori conquistati e i diritti sanciti dalla normativa internazionale e nazionale”.

“Non possiamo non registrare - spiega Garavini - recenti fatti e dichiarazioni che sembrano mettere in discussione le responsabilità e i vincoli, anche normativi, che garantiscono la tutela delle persone di minore età, nonché i doveri degli adulti di prendersi cura, di proteggere i bambini e gli adolescenti, in particolare coloro che hanno vissuto o stanno vivendo situazioni di grave disagio che ostacolano e possono compromettere la loro crescita o addirittura costituire un pericolo per la loro vita”.

Nel suo intervento la Garante menziona anche “quei tanti cittadini che in Emilia-Romagna si sono dichiarati disponibili ad assumere la tutela vo