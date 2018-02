La Ministra Fedeli in visita al Centro Antiviolenza

Domani, sabato 2 febbraio, alle ore 13.30 la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli sarà a Parma per incontrare il Centro antiviolenza sulle donne e sarà accompagnata nella sua visita dalla candidata della coalizione di Centrosinistra Lucia Annibali e dai candidati Giorgio Pagliari e Giuseppe Romanini. Sarà l’occasione per vedere il grande lavoro svolto dall’associazione di vicolo Grossardi e la ministra sarà a disposizione dei giornalisti subito dopo l’incontro.



Successivamente la Fedeli e i candidati si sposteranno a Sorbolo dove, insieme al sindaco Nicola Cesari, visiteranno il cantiere della nuova scuola che ha ricevuto i finanziamenti statali in via Gruppini, 43/3 presso Centro sportivo sorbolese. Successivamente la ministra si sposterà a Lentigione per visitare la Immergas.