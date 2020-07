La proposta della Lega: multare chi non rispetta regole di carico su ponte Colorno-Casalmaggiore

Sanzionare chi utilizza il ponte tra Colorno e Casalmaggiore, nel parmense, ignorando i limiti di carico previsti dalle norme vigenti. A chiederlo, in un’interrogazione, sono i consiglieri della Lega Fabio Rainieri (primo firmatario) e Emiliano Occhi, che ricordano come “sul ponte che attraversa il Po tra Colorno e Casalmaggiore, il sistema di rilevazione e monitoraggio in grado di monitorare la stabilità e lo 'stato di salute' del manufatto, sarà prevedibilmente operativo il prossimo mese di ottobre 2020 e sarà in grado di rilevare la massa, la velocità e la targa dei veicoli transitanti ma non consentirà alcuna attività sanzionatoria diretta, da parte dell’ente gestore, rispetto a limiti di transito stabiliti per lo stesso ponte di 44 tonnellate di carico e di 50 km/h di velocità”.

Gli esponenti del Carroccio sottolineano come “il rispetto dei limiti di carico e di velocità è condizione essenziale per garantire la conservazione e la durata dell’infrastruttura: per permettere l’attività sanzionatoria rispetto ai trasgressori dei limiti di transito, senza la presenza fisica di operatori competenti, la Provincia di Parma, quale ente gestore dell’infrastruttura, dovrebbe coinvolgere le forze dell’ordine facendone specifica richiesta alla Prefettura competente”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere se l’esecutivo regionale “ritenga essenziale, per garantire la conservazione e la durata del ponte tra Colorno e Casalmaggiore, assicurare al più presto l’operatività dell’attività sanzionatoria rispetto alle violazioni dei limiti di carico e di velocità stabiliti per il transito su di esso e se l’amministrazione provinciale di Parma abbia avviato l’iter per consentire l’attività sanzionatoria e, nell’eventualità non lo avesse ancora fatto, per quali motivi non si sia ancora attivata e quando intenda farlo”.