Laura Cavandoli eletta alla Camera: dal Consiglio comunale al Parlamento

Laura Cavandoli, capogruppo in Consiglio Comunale della Lega ed ex - candidata sindaco a Parma per il partito di Matteo Salvini è stata eletta nel Collegio uninominale di Parma per la Camera dei Deputati. Ha sconfitto la favorita Lucia Annibali del Partito Democratico, rispetto alla quale la compagine del vecchio governo ha puntato molto. Dal giugno del 2017 Laura Cavandoli ha portato avanti una strenua opposizione contro il sindaco Federico Pizzarotti e, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo, in suo sostegno è arrivato anche Salvini nella nostra città. Il tema principale del suo intervento politico in Consiglio è stato quello della sicurezza.