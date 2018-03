Laura Cavandoli: "Sicurezza e Territorio, rappresenterò tutti i parmigiani”

"Ho aspettato fino a sera per riordinare le idee e rendermi conto del risultato che abbiamo ottenuto. Un risultato storico, per la Lega, per il Centrodestra e per Parma. Un successo che nasce molto prima anche dell’entusiasmo e delle capacità che personalmente posso aver messo in questa campagna elettorale”, spiega Laura Cavandoli (Lega) neoparlamentare eletta per il Centrodestra nel collegio Uninominale Parma e Bassa. “Nasce dalla fiducia che la Lega e tutti gli alleati del Centrodestra hanno voluto darmi. Nasce dal coraggio dei parmigiani che hanno scelto di voltare pagina e cambiare, in certi casi modificando anche abitudini elettorali consolidate in questo territorio. Non era così scontato”, spiega la Cavandoli che ha strappato al Pd un collegio tradizionalmente favorevole al Centrosinistra.

“Per questo - aggiunge l’esponente leghista - voglio ringraziare tutti i parmigiani che mi hanno votato e anche quelli che non lo hanno fatto. Parma viene prima di tutto e rappresenterò al meglio delle mie possibilità questo territorio e la sua gente fin dal mio primo giorno in Parlamento. Inizierò da subito a battermi per il mio Territorio, la sua Sicurezza, la tutela e la promozione dei suoi prodotti, la realizzazione delle infrastrutture necessarie ai cittadini e alle imprese, la Famiglia e il sostegno a chi fa figli, la Pace fiscale, il Lavoro, uno Stato alleato e non nemico dei cittadini. Ora cambiamo rotta a questo Paese”, conclude l’avvocato leghista.