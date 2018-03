Laura Cavandoli: "Siamo partiti per Roma, c'è un Paese da cambiare"

La neo parlamentare della Lega Laura Cavandoli ha pubblicato un post su Facebook per annunciare l'inizio dell'avventura romano per i neo eletti leghisti di Parma, in partenza stamattina per Roma. "Partiti! Andiamo a Roma, ma non in gita: ci sono un governo da fare, un Paese da cambiare, bisogni e speranze a cui dare una risposta. La Lega di Parma c’è. #ParmaèImportante #LEGA #Parma #CameradeiDeputati #SenatodellaRepubblica"