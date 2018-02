Lucia Annibali: "Mi farò carico delle richieste e dei bisogni di Parma"

La candidatura a Parma è "una cosa meravigliosa. Mi da' una grandissima gioia ripartire anche questa volta, con una nuova avventura, da questa citta', che per me e' bellissima e nella quale ho trovato tutto: una nuova vita e le cure". Cosi' Lucia Annibali, oggi a Bologna per la presentazione del programma elettorale del Pd col segretario Matteo Renzi, commenta la sua corsa nelle liste dem nella citta' ducale.

"Sapere di essere li' rende tutto piu' leggero- spiega, a margine dell'iniziativa- un impegno cosi' importante, che pero' diventa anche fonte di gioia". Come candidata sul territorio, assicura poi Annibali, "il mio compito sara' raccogliere tutti i bisogni che arrivano da Parma e tradurle con forza in richieste di sostegno e aiuto".

Ma la campagna elettorale sara' anche "l'occasione per raccontare quello che abbiamo fatto col dipartimento Pari opportunita' e per dare continuita' a un lavoro molto importante, su cui ci siamo sacrificati. Il mio desiderio e' dare continuita' e migliorare quanto fatto e far interfacciare i problemi della violenza sulle donne anche con questioni legate alla giustizia e alla salute, cercando di dare risposte un po' a tutti".