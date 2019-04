luisa fiamma entra nel coordinamento di amo - colorno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il gruppo Amo - Colorno è orgoglioso di annunciare l’ingresso nel coordinamento di Luisa Fiamma per la parte legata all’organizzazione e alla terza età. Luisa è una mamma di due figli, residente nella bassa est parmense da vent’anni. Di origini campane ha vissuto prima a San polo di Torrile, e poi a Colorno. Innamoratasi del bellissimo paese di Maria Luigia, ha deciso di impegnarsi attivamente per il bene di Colorno e dei suoi residenti, soprattutto degli anziani, essendo una qualificata operatrice socio sanitaria con esperienza pluriennale e con un amore incondizionato verso queste persone. Una persona decisa e piena di idee e progetti atti a migliorare la vita dei colornesi. Vicina alle problematiche delle persone di età avanzata, vuole combattere la solitudine e l’abbandono: “ritento” dice Luisa, “che ognuno di noi abbia diritto di non essere solo e che una buona amministrazione debba stare vicino alla gente, accogliendo anche necessità che a noi possono sembrare di poco conto ma che non lo sono”. Spesa a domicilio, farmaci a domicilio, compagnia per gli anziani, luoghi per la loro integrazione e per passare il tempo in maniera costruttiva, sono una prerogativa di Luisa, che vorrebbe vedere rifiorire Colorno, e non essere più solo un paese “dormitorio”. Un paese a misura di tutti gli abitanti. Convinti che saprà sorprenderci non possiamo fare altro che augurarle buon lavoro. Il coordinamento del gruppo Amo - Colorno