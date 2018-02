Macerata, Andrea Bui: "Responsabilità politiche di Lega, Casa Pound e Forza Nuova"

Andrea Bui, candidato di Potere al Popolo al collegio uninominale di Parma alla Camera commenta l'attentato terroristico di matrice fascista di Macerata. "Fatti come quelli di Macerata fanno riflettere su cosa sia diventata l’Italia e sulle responsabilità politiche di alcuni partiti, come la Lega o Casa Pound e Forza Nuova, che hanno diffuso a piene mani l’odio razziale, dietro slogan come “prima gli italiani”. Per costoro la colpa della crisi dovrebbe essere additata agli immigrati: una soluzione semplice a un problema complesso che nasconde, peraltro, le responsabilità leghiste nell’attuale situazione di crisi: non dimentichiamo, infatti, che la Lega è stata al governo per quasi vent’anni! Certo, quello di Macerata è un gesto estremo, ma sarebbe irresponsabile derubricarlo al gesto di un folle, visti i precedenti di Firenze (quando, nel 2011, un militante vicino a Casa Pound sparò e uccise due venditori africani), di Fermo (quando nel 2006 un giovane nigeriano fu percosso a morte da un gruppo di neofascisti), e anche di recenti fatti avvenuti a Parma: a dicembre, due lavoratori africani, hanno subito un pestaggio da parte di razzisti italiani. Per noi questa barbarie non è la risposta giusta alla crisi, ma è una sua espressione: è meglio lasciar sfogare la rabbia contro gli immigrati, piuttosto che individuare i veri responsabili del disastro sociale e dell’impoverimento generale in cui ci troviamo, quel mondo della finanza e della grande industria non certo estranea ai partiti che blaterano di “emergenza immigrazione” e di “difesa degli italiani”.