Maria Gabriella Saponara: ecco chi è la neo senatrice che ha battuto Pagliari

Maria Gabriella Saponara, candidata per la Lega di Salvini nel Collegio di Parma per il Senato ha battuto il senatore Giorgio Pagliari ed è stata eletta in Parlamento. E' la sua prima esperienza nel panorama politico nazionale: è un'emergente. Sostenuta in diversi occasioni del leader del partito Matteo Salvini ha ottenuto quasi il 32% dei consensi degli elettori di Parma ed è stata eletta: sui social network grande è la soddisfazione da parte dei suo amici e delle persone che l'hanno votata: nello specifico quasi 90 elettori.