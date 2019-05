Maristella Galli eletta sindaco di Collecchio

Maristella Galli è il nuovo sindaco di Collecchio. La candidata di Collecchio Insieme infatti ha superato Patrizia Caselli, la candidata di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. L'esponente del centrosinistra ha ottenuto il 53,93% dei voti contro il 46,07% dell'avversaria del centrodestra. "Sono molto contenta di questo risultato - ha scritto su Facebook Maristella Galli- non solo per me ma per tutta la squadra di Collecchio Insieme. È stata una campagna elettorale impegnativa ma corretta, e per questo ringrazio Patrizia Caselli con cui mi auguro possa proseguire un confronto costruttivo anche in consiglio comunale".