Eletto il quinto parlamentare leghista: è Maurizio Campari

Maurizio Campari, attuale consigliere comunale a Parma per la Lega, è stato eletto in Parlamento con il sistema proporzionale. Il neo senatore andrà ad affiancare a Roma, gli altri quattro esponenti del suo stesso partito che sono stati eletti nei collegi uninominali: Laura Cavandoli, Giovanni Battista Tombolato, Maria Gabriella Saponara e Pietro Pisani. La vittoria della Lega nella nostra città è così ancora più evidente; la folta rappresentanza di parlamentari del nostro territorio va o sostituire in toto quella degli esponenti del Pd, esclusi dal Parlamento. Una delle tre candidate, Lucia Annibali, in realtà è stata eletta con il sistema proporzionale in Veneto.