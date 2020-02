Campari: "Oliviero Toscani è irrispettoso delle vittime del ponte Morandi: non deve venire a Parma"

“Oliviero Toscani che sbeffeggia le vittime del Ponte Morandi è una vergogna, il Comune di Parma deve immediatamente cancellare i suoi eventi dal programma di Parma 2020. Il sindaco Pizzarotti, sempre pronto a prendere posizione su tutto, non faccia finta di nulla: dica che per un intellettuale spocchioso e arrogante, senza rispetto per la vita umana, nella capitale italiana della Cultura non c’è posto.

Di che Cultura stiamo parlando, di fronte a chi non è nemmeno capace di rispetto per le 43 vittime innocenti del crollo del ponte, per le loro famiglie e per tutta una comunità ferita? Parma non ne ha bisogno. Non è la prima volta che Toscani fa uscite del genere: va denunciato, non fatto lavorare nella capitale italiana della Cultura. Resti pure in mezzo a quelli a cui non interessa se crolla un ponte. Faremo volentieri a meno di lui”.

Così Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega e vice presidente della commissione infrastrutture, dopo la dichiarazione sul crollo di Genova del noto fotografo, che ha in programma seminari all’interno delle manifestazioni per Parma capitale italiana della Cultura 2020.