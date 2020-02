"Parco Ducale, il Comune intervenga sul degrado prima della festa di Carnevale dei bambini"

“Il Parco Ducale, dove domenica si concluderà il Corso mascherato cittadino e sarà pieno di bambini, oggi presenta buche nei camminamenti, recinzioni rotte, strutture probabilmente pericolanti, cumuli di materiale da costruzioni abbandonati e l’immancabile corredo di degrado da maleducazione. Chiediamo al Comune di risolvere alcune situazioni che permangono da anni e di fare entro sabato una bella pulizia di bottiglie, siringhe e deiezioni, perché la festa dei bimbi si possa svolgere nel migliore dei modi e in un ambiente adeguato”, dice Laura Cavandoli, deputata e consigliere comunale della Lega, prima firmataria di un’interrogazione del Carroccio sul tema.

“Con la stagione primaverile alle porte e le temperature miti che si stanno registrando in città nelle ultime settimane – spiega - il Parco Ducale torna ad essere frequentato da bambini, famiglie e ragazzi. Ma ci sono situazioni che si trascinano da tempo che lo rendono meno vivibile e sicuro di quanto dovrebbe. Tra queste, una profonda buca nello stradello che collega il viale centrale con il Palazzetto Eucherio Sanvitale davanti a cui, tra l’altro, sono abbandonati cumuli di materiali edili senza cartelli o recinzioni. Mentre la rete dell’area giochi dei bimbi presenta cartelli di lavori in corso e divieto d’accesso per lavori fermi da 4 anni e lacerazioni che permettono l’accesso all’area vietata e pericolosa. E’ opportuno che il Comune intervenga il prima possibile”.

“Un ringraziamento va sicuramente fatto alle Forze dell’Ordine per i ripetuti controlli antidroga in questo e in altri parchi cittadini”, conclude Cavandoli.