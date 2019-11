Parma, Gambarini (Cambiamo!): "Spaccio di droga ormai fuori controllo"

"Ringrazio ancora una volta le forze dell'ordine per l'encomiabile lavoro svolto nella lotta alla criminalità e allo spaccio di droga. Nei giorni scorsi hanno portato a termine una grossa operazione, sgominando una banda di spacciatori nigeriani dediti allo spaccio e sequestrando ben 36 chili di sostanze stupefacenti. E oggi di nuovo leggiamo di importanti loro interventi a contrasto dello spaccio". Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, componente del comitato nazionale di Cambiamo!. "Il problema dello spaccio di droga ci sembra ormai fuori controllo a Parma - prosegue - , chiediamo perciò al sindaco Pizzarotti di fermarsi per un attimo e guardarsi intorno e di sfogliare il giornale. Oggi una pagina intera parla di spaccio di droga. E lui cosa fa? Fa campagna elettorale in ogni dove ignorando qualsiasi problematica legata alla città e ai suoi quartieri. E, infatti, la situazione continua a peggiorare. E' inaccettabile questo suo comportamento. Gli chiediamo di scegliere: o fa il sindaco o pensa alla carriera politica. Parma non merita un sindaco a mezzo servizio".