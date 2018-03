Elezioni, le prime parole di Pietro Pisani: «Cercheremo di dare risposte alle esigenze di tutti»

Pietro Pisani, eletto al Senato dell’uninominale, vuole «portare avanti le politiche per i territori. Noi saremmo sempre sui nostri territori e cercheremo di dare risposte alle esigenze di tutti i cittadini. Ringrazio chi ci ha dato fiducia, riconoscendo nel nostro progetto buon senso e concretezza». Pisani, 64 anni, sposato con tre figlie, è piacentino “del sasso”. E’ inserito nella piccola e media industria e opera con la sua azienda nel settore metalmeccanico. «Prima ancora di attuare i nostri progetti - ha sottolineato - è necessario capire in che stato ci hanno lasciato le politiche del centrosinistra. In campagna elettorale hanno sempre detto che “tutto andava bene”, a partire dal debito pubblico che, invece, abbiamo scoperto aver raggiunto il nuovo record di 2.296 miliardi. Subito dopo, il mio impegno sarà orientato a dare risposte “normali” e serie all’immigrazione incontrollata e alla criminalità. Tra i problemi più sentiti dai cittadini ci sono quelli di dare un futuro ai giovani, a partire da quello occupazionale, e garanzie certe alle famiglie da troppo tempo trascurate».