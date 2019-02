Pizzarotti: "Ai Cinque Stelle darei un bel 2"

Il sindaco Federico Pizzarotti è stato ospite della trasmissione 'Un Giorno da Pecora' di Rai Radio 1. Il primo cittadino ha risposto ad alcune domande riguardo al Movimento Cinque Stelle e ai futuri passi politici del suo movimento Italia in Comune. "Ai Cinque stelle darei un due, li rimanderei a settembre". Sul futuro politico ha detto che "lanceremo a breve il progetto politico di lista europea con i Verdi, abbiamo già anche il simbolo". Rispetto alla sua candidatura invece risponde con un No deciso: "Voglio continuare a fare il sindaco". E’ vero che è lei il referente italiano di Varoufakis? è stato chiesto a Pizzarotti. Ecco la risposta: "Il movimento DiEM 25 è uno dei soggetti con cui stiamo dialogando. Non c'è Varoufakis ma ci sono i componenti di quel Movimento".