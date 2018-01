Pizzarotti attacca il M5s: "Smaltire i rifiuti da noi costa troppo? Li farei pagare il doppio"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti attacca il Movimento 5 Stelle. Lo fa con un'intervista rilasciata a Repubblica. "In questo gioco del torello del Movimento 5 Stelle, a rimetterci sono la Capitale d’Italia e i suoi cittadini. I grillini si professano diversi dagli altri ma alla fine dimostrano di dare la precedenza alle strumentalizzazioni politiche. Invece che cercare soluzioni concrete, nascondono i rifiuti sotto al tappeto. alla fine dimostrano di dare la precedenza alle strumentalizzazioni politiche. Invece che cercare soluzioni concrete, nascondono i rifiuti sotto al tappetoQuando in questi giorni sento i rappresentanti del Movimento 5 Stelle dire che lo smaltimento dei rifiuti costa troppo - aggiunge Pizzarotti - , io vorrei dire loro che lo farei pagare il doppio. Perchè bisogna premiare chi produce meno immondizia". Il sindaco ha dichiarato al Messaggero: "L'approccio del M5s è strumentale, ideologico, cavalcano i temi ma vorrei dire loro che funziona quando non governi. Stanno facendo politica sulla testa dei romani e del sindaco di Roma che non a caso non ha detto una parola".