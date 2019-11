Pizzarotti attacca: "La Lega vuole tagliare i fondi alle scuole, immaginateli governare la Regione"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti attacca la parlamentare della Lega Laura Cavandoli. In un post su Facebook scrive che "l'onorevole Laura Cavandoli della Lega ha ammesso che taglierebbe dal bilancio di Parma i soldi previsti per la sicurezza e la manutenzione delle scuole. Questo, mentre noi investiamo più di 12 milioni di euro per riqualificare tutte le scuole, togliendo anche l'amianto dai tetti. Immaginateli al governo dell'Emilia-Romagna - ha proseguito il sindaco - da eccellenza nel mondo dei servizi alle scuole a regione fanalino". "Tagliare la manutenzione per tappare le buche è una proposta indecente: è questa la proposta leghista in Emilia-Romagna. Eccellenza nei servizi scolastici?".