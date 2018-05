Pizzarotti: "A Conte direi scappa finchè puoi, a gambe levate"

Federico Pizzarotti, sindaco di Parma ed ex esponente del Movimento 5 Stelle è stato intervistato durante la trasmissione radiofonica 'Un giorno da pecora' di Radiouno. Rispetto alla formazione del nuovo Governo e all'ipotesi di Giuseppe Conte come premier non ha dubbi. "A Conte direi scappa finchè sei ancora in tempo. Al primo Consiglio Europeo penseranno che sarà quello che anticipa il premier. Diranno: guardi si sposti che sta arrivando il premier italiano. E lui risponderà: 'Sono io'. E' questo il suo livello di conoscenza all'estero". E Di Maio al Ministero del Lavoro? "Per uno che non ha mai lavorato...". Poi ironizza su Alessandro di Battista: "Llui è il Che Guevara del M5S, lui incita la ribellione e Di Maio è al caldo dietro lo schermo. Diciamo - conclude - che Dibba è il Che e Di Maio Fidel Castro, con la barba".