Pizzarotti: "M5S-Pd alleanza impossibile: troppo distanti. Servono i programmi"

L'era del Conte-bis è iniziata. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito a Conte l'incarico di formare il governo. Conte si è riservato di accettare. La comunicazione, come da prassi, è arrivata dal segretario generale della presidenza della Repubblica Ugo Zampetti al termine dell'incontro tra Conte ed il Capo dello Stato. Il colloquio tra Mattarella e Conte è durato circa un'ora.

Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune, dice la sua sulla crisi di governo e su un governo di legislatura: "Non è tanto la legislatura ma rispondere con i programmi. Oggi si pensa solo ad andare contro alla Lega. Servono risposte ai comuni, in termini di bilancio e fiscalità. Noi stiamo lavorando per chiudere il bilancio a dicembre, ma non abbiamo la minima idea del bilancio nazionale. Chidiamo come sindaci, amministratori e come Italia in Comune che si dia attenzione ai territori. Il debito pubblico secondo uno studio cala a livello di amministrazioni e municipalità ma aumenta a livello centrale. Bisogna cambiare passo. Il mio punto di vista è inevitabilmete diverso rispetto a tanti altri. I Cinque Stelle avevano una logica talebana fino a una settimana fa, adesso sono statisti. Il PD ha logiche di governo perché abituati forse a comandare. Forse sono troppo in opposizione a Salvini o hanno paura di andare al voto. Questo non serve. Se si fa un Governo che rimanga in piedi solo sei mesi non serve. Troveranno accordi sulla base dei contenuti? Cosa interessa se Di Maio fa il Vice Premier? Il tema sono i contenuti. Come scongiurare l'aumento dell'Iva? Come lavorare per dare risposta agli enti locali? Risposte su temi che non vengono neanche toccati. Il discorso sulla legislatura è valido se c'è continuità. O c'è una continuità, una stabilità o meglio andare al voto".