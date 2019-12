Pizzarotti: "La denuncia di Forza Nuova? E' una medaglia al valore, non un passo indietro"

"Forza Nuova mi ha appena denunciato perché a #Parma, per utilizzare sale pubbliche, bisogna dichiararsi per la Costituzione italiana e dirsi antifascisti. Loro si rifiutano, evidentemente perché sono orgogliosi di essere fascisti. Ma non a Parma, Medaglia d'oro alla Resistenza, finché sarò il sindaco. Per me la denuncia di Forza Nuova è una medaglia al valore. Non un passo indietro". E' questo il commento su Facebook del sindaco di Parma Federico Pizzarotti all'annuncio di Forza Nuova di aver presentato un esposto contro il primo cittadino ed il Consiglio Comunale per la mozione antifascista.