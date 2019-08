Pizzarotti attacca la Lega: "Restituite i 49 milioni, servono per le scuole"

"La Giustizia italiana si è espressa in modo inconfutabile: la Lega si è appropriata di 49 milioni non loro, ma degli italiani, di tutti noi, e deve restituirli fino all'ultimo centesimo. Penso che in un qualsiasi Paese democratico questo dovrebbe creare indignazione e sconcerto. Ma non viviamo un periodo storico facile, ci si indigna per una buca non coperta e non per 49 milioni di euro da restituire agli italiani. Fondi attraverso cui si potrebbero rimettere in sesto tante scuole e costruirne di nuove". Così Federico Pizzarotti, il sindaco di Parma, dal suo profilo Facebook attacca ancora Salvini e il suo partito.