Pizzarotti in Burundi: "Scappano dalla loro terra e si sentono dire 'Tornate a casa vostra"

Il sindaco Federico Pizzarotti in Burundi. Ecco il suo post su Facebook: "Ultimo giorno in Burundi, a toccare con mano l'umanità di chi si prende cura delle persone che ne hanno bisogno, che scappano dalla loro terra, che cercano un mondo migliore, che chiedono diritti spesso negati, che si sentono dire "Tornate a casa vostra". Da oggi, per me, nulla può essere più come prima".