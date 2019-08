Pizzarotti, altra stoccata al M5S: "Corrente alternativa alla Lega"

"La paura fa 160 è il riassunto perfetto di questa stagione di governo, lanciata su un binario chiarissimo: Il Movimento 5 Stelle come una corrente della Lega. Mettiamo in campo un'idea chiara, alternativa e semplice di Italia: sviluppo sostenibile e ambiente, lavoro, diritti e istruzione dovranno essere le parole chiave". Con queste parole scritte su Facebook il sindaco di Parma, e presidente di Italia in Comune, Federico Pizzarotti, ha commentato la fiducia al decreto sicurezza bis, passato in Senato anche con i voti dei 5 Stelle