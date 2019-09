Pizzarotti: "Piazza di Parma piena di ragazzi, domani la candidatura come Capitale Verde Europea"

“Gli studenti di Parma hanno risposto bene alla chiamata della piazza: in migliaia si sono ritrovati in Piazza Garibaldi, e io sono contento che tanti ragazzi si siano mobilitati per la salvaguardia del clima e in difesa dell’ambiente. Deve continuare a essere una protesta pacifica, civile ma collettiva e sempre più ampia. Domani, invece, risponderemo con i fatti: Parma presenterà ufficialmente il dossier di candidatura come Capitale Verde Europea 2022, unici in Italia. Dopo aver raggiunto la nomina a Capitale Italiana della Cultura 2020, puntiamo a questo traguardo storico per la città e per il Paese”.

Ad affermarlo è Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune.