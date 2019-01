Pizzarotti: "Rainieri? Faccia qualcosa, così non sarà ricordato solo per la vergogna che ci ha fatto provare"

Federico Pizzarotti risponde a Rainieri su Facebook dopo l'attacco nei suoi confronti da parte del Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponete della Lega. "Il Consigliere della Lega Rainieri è 5 anni in Regione Emilia Romagna pagato da tutti noi in modo cospicuo: qualche parmigiano ha mai sentito parlare di Rainieri o delle attività che ha fatto in favore di #Parma? Io nemmeno una volta. Le uniche volte che ne abbiamo sentito parlare è quando ha insultato l’onorevole Kienge paragonandola a una scimmia, facendoci tutti vergognare, e quando ormai quotidianamente offende me.

Oggi se ne esce con la sua solita disinformazione, dicendo che sono in aumento le polveri dell’inceneritore. Il consigliere Rainieri finalmente in 5 anni di attività potrebbe davvero rendersi utile: dire al suo governo che se vuole può ridurre le polveri dell’inceneritore. Lo faccia! Basta una legge nazionale, cosa che abbiamo chiesto più volte, per cancellare lo Sblocca Italia voluto dal governo Renzi. Ci vuole davvero poco: hanno una larga maggioranza. Attendiamo che Rainieri prenda carta e penna e scriva al suo governo. Faccia qualcosa, almeno una volta, per i parmigiani. Così non sarà ricordato solo per la vergogna che ci ha fatto provare".