Pizzarotti contro Rainieri: "Parma non ha bisogno di spacconi"

Pizzarotti risponde a tono al vicepresidente dell'Assemblea regionale Fabio Rainieri: tra i due, come noto, non c'è mai stato feeling, per usare un eufemismo. Se il primo aveva rilasciato un'intervista all'interno della quale aveva definito "Pizzarotti politicamente morto", contestandogli la sua dichiarazione di voto, fatta in occasione del 4 marzo, per la lista di Emma Bonino, il secondo ha risposto via social network. In questo caso la risposta del sindaco è stata particolarmente ferma e decisa: "Il leghista Rainieri? Un personaggio che fomenta odio sia all'interno della Lega che nel contesto politico locale. Di certo non è lui un interlocutore per Parma e per me. Spero che il senso istituzionale dei parlamentari elett non sia quello di questo personaggio e che si possa lavorare per Parma e non per altro, In questi mesi abbiamo sempre lavorato bene con i consiglieri comunali della Lega, ora parlamentari, pur nelle differenze di vedute su molti temi".