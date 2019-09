Pizzarotti: "Sui migranti passo avanti di Lamorgese"

"Lo diciamo da sempre: chi per mare arriva in Spagna, Italia o Grecia approda in Europa, e l'Europa siamo tutti noi uniti e forti insieme. Seguiamo con interesse gli sviluppi di questo percorso di dialogo, perche' potrebbe essere un primo passo verso il ritorno alla ragione. Un fatto e' certo: i risultati arrivano quando si lavora seriamente. Se si parla ma non si lavora non si ottiene nulla". Cosi' commenta su Facebook Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune, il nuovo accordo sulla redistribuzione dei migranti che il neo ministro dell'Interno Lamorgese ha stipulato con Francia, Germania e Malta al vertice a La Valletta.