"Pizzarotti vuole più immigrati ma anche l'esercito"

Emiliano Occhi, segretario provinciale della Lega, attacca il sindaco Federico Pizzarotti. “Provate a sfogliare un quotidiano, guardare un Tg, consultare una testata online: “straniero” e “richiedente asilo” sono da diverso tempo le parole più ricorrenti sulla stampa locale in relazione a spaccio e altri episodi di microcriminalità. Questo perché il business dell’immigrazione su cui da noi c’è che chi fa grandi affari, produce disperazione e delinquenza. Il problema dei falsi profughi che finiscono a riciclarsi nella criminalità di strada e organizzata è sotto gli occhi di tutti: Stazione, San Leonardo, Pilotta, Oltretorrente, Pablo: interi quartieri sono insicuri per i parmigiani. Un problema sempre negato da Centrosinistra e dal sindaco Pizzarotti che hanno sempre bollato come “razziste” e “populiste” le richieste di sicurezza dei cittadini e della Lega. “Che dire di Pizzarotti che da una parte vuole più clandestini e dall’altra, annuncia di voler scrivere a Salvini per ottenere l’esercito a Presidio della Stazione? Davvero il sindaco pensa di essere credibile inseguendo i temi della Lega per ottenere un po’ di visibilità sui giornali? Davvero crede che i parmigiani abbiano la memoria così corta?”