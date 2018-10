Polesine Zibello, Gambarini: "Noi garantisti, ma le indagini fanno emergere scenario molto preoccupante"

"Abbiamo appreso stamane dagli organi di stampa dell'arresto del sindaco di Polesine Zibello Andrea Censi - eletto con una lista civica sostenuta dal Pd, già, in precedenza, sindaco dei Comuni di Polesine e di Zibello, e pronto a ricandidarsi come consigliere provinciale nella lista del Partito democratico. L'indagine vede, inoltre, il coinvolgimento di diverse altre persone. Non sta a noi ergerci a giudici, sarà la magistratura a fare chiarezza: noi siamo garantisti. Detto questo, i dettagli che stanno emergendo dall'inchiesta, se corrispondenti al vero, aprono uno scenario molto preoccupante sulla gestione del Comune di Polesine Zibello. Ci auguriamo che la magistratura arrivi in fretta ad un punto fermo perchè i cittadini hanno diritto di sapere come sono stati usati e gestiti i soldi e i beni pubblici". Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, commissario provinciale di Forza Italia.