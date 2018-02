Ponte Colorno-Casalmaggiore, il video dei 5 Stelle: "Finchè la barca va..."

SI' al Ponte Colorno-Casalmaggiore, No al ponte sullo Stretto di Messina. L'Italia ha bisogno di tante piccole opere utili , non di grandi opere inutili come il Ponte sullo Stretto di Messina caldeggiato da Berlusconi e Delrio". Con questo motto i candidati del Movimento 5 Stelle di Lombardia ed Emilia Romagna, Danilo Toninelli (Senato proporzionale Lombardia 1 e collegio di Cremona-Lodi) ed Emilia Romagna (Marco Montanari, uninominale Senato collegio di Parma e Matias Diaz Crescitelli, proporzionale Camera 4 il collegio che comprende le province di Reggio, Parma e Piacenza) domani si incontreranno alle 15.45 circa in mezzo al Po su due distinte barche provenienti dalle sponde emiliane e lombarde del Grande Fiume. Le imbarcazioni con i candidati del Movimento 5 Stelle si incontreranno sulle note della canzone "Fin che la barca va" di Orietta Berti.