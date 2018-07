Potere al Popolo: "Il Comune maschera i tagli ai disabili"

"Per Potere al Popolo - si legge in una nota- è a dir poco preoccupante la direzione impressa dalla giunta comunale ai servizi per le persone disabili a Parma. Una direzione che è descritta nel documento con cui il Comune intende ristrutturare il settore, intitolato “Linee di indirizzo per la costruzione di progetti di vita per le persone con disabilità”. Sulla carta consisterebbe nell’offerta di servizi più individualizzati, che vadano incontro ai desideri delle persone disabili e delle loro famiglie. In realtà, è solo la foglia di fico con cui si cerca di coprire gli ennesimi tagli.

Sono evidenti i problemi in questo ambito, ma le cause vanno cercate in una spesa sociale sempre meno consistente, non nelle rigidità dei servizi attuali come il Comune vuole far credere. E, infatti, il nocciolo del documento sta nello strumento attorno a cui ruota il progetto di vita: il budget di progetto. Questo prevede una compartecipazione economica delle famiglie, modulata in base all’Isee con criteri ancora non molto chiari. L’impressione, insomma, è che il progetto di vita serva solo a indorare la pillola per lo sforzo economico richiesto non solo alle famiglie in attesa ma anche a quelle già prese in carico. Come se non bastasse, aumenterebbe anche l’impegno degli assistenti sociali, nonostante già adesso siano in condizioni molto difficili.

Se andiamo oltre la retorica dell’“imprenditività” delle famiglie, le conseguenze sono chiare: tutta l’operazione favorirebbe i soggetti più solidi economicamente, mentre gli altri si troverebbero con uno strumento complesso da gestire e senza altro sostegno. Certo, la mannaia sul welfare coinvolge da decenni tutti i livelli del pubblico. Ma qui si mascherano i tagli dietro un’inafferrabile “innovazione sociale”. Ed è semplicemente irresponsabile".