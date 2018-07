Salvini cita Mussolini: Fritelli "lo appende" a testa in giù

Il presidente della Provincia e sindaco del Comune di Salsomaggiore Terme Filippo Fritelli ha pubblicato su Facebook la foto del post del Ministro dell'Interno Matteo Salvini a testa in giù. Il famoso post è quello in cui il leader della Lega cita Benito Mussolini: "Tanti nemici, tanto onore". L'esponente del Partito Democratico ha pubblicato il post e ha commentato: "Evidentemente citare Mussolini piace e rende simpatici. Ecco per me no !!!!". Sotto al post ci sono già numerosi commenti: un post che non mancherà di suscitare polemiche. Alcuni commentatori accolgono positivamente l'uscita di Fritelli, altri meno e lo criticano, richiamandolo al suo ruolo istituzionale.

Da dove nasce il post "incriminato"? Il vicepremier e ministro dell'Interno aveva risposto alle critiche ricevute da più parti da quando è al governo utilizzando una frase molto simile a un famosa citazione di Benito Mussolini. "Tanti nemici, tanto onore", aveva scritto il ministro sul suo profilo Twitter postando un articolo di Affaritaliani che riassume gli attacchi partiti contro di lui nelle ultime settimane da giornali e personaggi pubblici. Interpellato da alcuni giornalisti italiani, Salvini aveva inoltre affermato che "l'allarme razzismo è un'invenzione della sinistra".

