Proposta di Ricci sulla riduzione dell'Iva, Pizzarotti: "Si, se mirata ad azioni specifiche"

La proposta di Ricci per la riduzione Iva sui lavori pubblici dei Comuni per green, scuole e trasformazione citta' "e' interessante e ha anche la mia approvazione. Ma il tutto secondo me deve essere mirato ad azioni specifiche". Cosi' Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, a margine del Festival delle citta' in corso a Roma. "Non credo nelle riduzioni che uno poi puo' spendere in modo indiscriminato- prosegue Pizzarotti- se oggi il focus fondamentale e' rappresentato da ambiente e sostenibilita', penso che poi ci debbano essere anche dei vincoli in cui questo ulteriore gettito, semmai arrivera', vada destinato a queste tematiche. Perche' le citta' hanno bisogno di crescere in questa direzione e non in altre", conclude Pizzarotti. (Dire)