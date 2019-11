Proteste contro Salvini, Pizzarotti: "Quattro ragazzi hanno sconfitto la Bestia"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti è intervenuto su Facebook per commentare la manifestazione, partecipata da più di 10 mila persone che a Bologna, è stata promossa per manifestare contro la presenza di Matteo Salvini.

"Quattro semplici ragazzi, ieri, hanno sconfitto la grande macchina del populismo, la "Bestia", la paura, i numeri, l'organizzazione, gli staff: hanno spezzato da soli ogni singolo schema. Un Davide dei tempi moderni che vince Golia.

Un palchetto, un microfono e il loro entusiasmo. In risposta, un oceano di persone pacifiche e libere che hanno ridato vita e dignità alla piazza come non accadeva da anni. Non è politica né tifoseria, ma una Emilia Romagna che si è riscoperta vera, viva e forte. E' soprattutto questo che ha innervosito Salvini: la spiazzante semplicità ed energia di quella piazza. Eccoli qui, li ringrazio per la lezione di umiltà e di coraggio".