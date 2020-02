"Oltretorrente assediato dai pusher: risultato delle politiche di Pd e Pizzarotti"

"I cittadini dell’Oltretorrente - si legge in un comunicato della Lega di Parma- da anni sono ostaggio dello spaccio e delle intemperanze di un esercito di pusher le cui fila sono continuamente alimentate dall’immigrazione fuori controllo. La vergogna di quartieri abbandonati alla criminalità e al degrado ricade interamente sulla politica dei porti aperti del PD e sul disinteresse per la Sicurezza di amministratori immigrazionisti come Pizzarotti e la sua giunta.

Nei primi giorni dell’anno, con il governo PD-5 Stelle, gli sbarchi sono già aumentati di quasi il 700% rispetto all’anno scorso e si parla di ius soli e di smantellare i decreti sicurezza di Salvini. Le nostre città sono piene di falsi rifugiati: la scellerata politica del Centrosinistra, che serve ad alimentare il business dell’accoglienza, il caporalato e la malavita organizzata, ha trasformato interi quartieri in luoghi in cui avere paura.

Con la Lega al Governo, Salvini ha chiuso i porti riducendo gli sbarchi e messo un freno alla spesa pubblica per i clandestini. Ora tutto sta tornando come prima. Bisogna mettere subito un freno”. Così la Lega Salvini Premier di Parma.