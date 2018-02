«Putroppo c’è chi paragona quelle persone agli emigranti italiani»

E c'è chi paragona questi immigrati agli italiani andati alľestero, ma a voi risulta che ai nostri emigranti siano stati dati soldi e sistemati in hotel?». Lo afferma Elena Murelli, candidata della Lega alla Camera, nel proporzionale, nel collegio Piacenza-Parma-Reggio, intervenendo sulla protesta degli immigrati a Roma perché non avrebbero ricevuto da due mesi il pocket money.

«Purtroppo - continua Murelli - “proteste” di questo genere le abbiamo viste anche nelle nostre città emiliane dove qualche ospite è arrivato anche a lamentarsi del cibo». La candidata del Carroccio lancia un appello: «Vi prego di usare il buon senso, quello che ci hanno insegnato i nostri genitori, a ponderare e ragionare con la nostra testa. Ma vi sembra normale che questi governi di centrosinistra, questa Europa, ci impongano tutto ciò? Io penso che ci sia malafede, un guadagno per qualcuno, perché questo vuol dire svendere il futuro dei nostri figli. E io, con 3 figli, non posso, non voglio e mi opporrò con forza».