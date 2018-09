quel buio perenne della zona "conad"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Capita ed anche spesso, che il quartiere “zona Conad”, in questo periodo venga interessato da una più o meno lunga mancanza di illuminazione pubblica. Dal 15 settembre 2018 la zona che interessa le Vie Pasini; Mora; Via Balzari e Via Onesti; sono completamente al buio. Ciò che sta accadendo non è molto salutare, perchè le “tenebre” incentivano l’illegalità, e mettendo a rischio i pedoni. Decine solo le segnalazioni di Colornesi che ci sono arrivate, chiedendoci una mano. Dopo aver provveduto a segnalare lo strano fenomeno, che si manifesta quasi ogni anno, abbiamo contattato il comune di Colorno e direttamente il fornitore di energia elettrica (E-Distribuzione). A quanto pare sembra che da ormai tempo “immemore” vi sia un qualche problema, in un qualche tipo di centralina che va in “TILT” e provoca il disservizio. Non è accettabile che cittadini che pagano le tasse debbano ritrovarsi senza illumazione pubblica. Non si poteva intervenire prima negli anni passati? Perchè solo adesso dopo la nostra segnalazione, ci è stato riferito che il comune si sta dando da fare per cercare di risolvere definitivamente la cosa?... I residenti della zona attendono, e intanto anche questa sera arriverà il buio e forse con ogni probabilità porterà con se il disservizio.. Il gruppo AMO COLORNO