Rainieri: "Ancora disagi per i treni che partono da Parma"

Sulla linea ferroviaria Milano-Bologna-Ancona i disagi sono "decisamente in aumento rispetto al passato". A dirlo è il consigliere della Lega nord Fabio Rainieri che ha presentato un'interrogazione nella quale chiede alla giunta "come intende intervenire" per ridurre i disagi entro "normali limiti di tollerabilità".

"Il treno di Tper che parte da Parma alle 7.17 per Bologna- scrive il vicepresidente dell'Assemblea- uno dei più utilizzati dai pendolari, è stato soppresso almeno due volte nelle ultime settimane e, quando è partito, non è quasi mai arrivato puntuale con ritardi anche superiori ai 20 minuti. Ieri (23 ottobre) viaggiava su un convoglio con capienza ridotta tanto da costringere diversi passeggeri a scendere alla stazione di Modena per consentire la ripartenza accumulando inevitabile ritardo". E non è l'unica situazione che il leghista mette in evidenza: "Sono frequenti i disagi anche per il treno Bologna-Milano delle 17.50 per Milano".

E rimarca: "L'amministrazione regionale ha annunciato più volte la sostituzione, tuttora in corso, dei vecchi convogli con i nuovi modelli Rock e Pop, si è vantata di avere sviluppato negli ultimi anni uno dei migliori servizi ferroviari regionali". Per questo l'esponente del Carroccio domanda all'esecutivo "se conferma che vi sia stato un peggioramento del servizio ferroviario regionale sulla tratta Milano-Bologna-Ancona negli ultimi 3 mesi e quali ne sarebbero le ragioni".