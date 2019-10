Rainieri: "Mettere in sicurezza Gavazzo, minacciato dalle frane"

Con un'interrogazione, Fabio Rainieri della Lega chiede l'intervento del governo regionale dell'Emilia-Romagna per garantire la messa in sicurezza dell'abitato di Gavazzo, nel comune parmense di Traversetolo. Il borgo, spiega il consigliere, "è minacciato da un consistente movimento franoso, aggravatosi in modo particolare dal febbraio del 2015: nel 2015 e nel 2017 sono stati effettuati lavori di consolidamento della frana per circa 300mila euro, finanziati in parte con risorse regionali, ma occorrono ulteriori lavori per circa 800mila euro". Il prossimo intervento, aggiunge, "dovrebbe consistere nella separazione del corpo franoso e nella realizzazione di una barriera di protezione dell'abitato". Impegni che però, conclude il leghista, "la Regione Emilia-Romagna non ha ancora programmato".