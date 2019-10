"Reati in calo grazie alle forze dell'ordine e a Salvini"

“La classifica del Sole 24 Ore dice che in Italia le denunce dei reati sono calate. Anche i dati diffusi dal Viminale, poche settimane fa, parlavano di un netto calo della delittuosità rispetto all’anno precedente. In primo luogo bisogna ringraziare le Forze dell’Ordine per la costante opera di prevenzione e repressione dei reati, poi credo che se qualcosa è iniziato a cambiare, si debba dire grazie anche a Matteo Salvini che per 14 mesi, da Ministro dell’Interno, ha dato un forte impulso al controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine, avviato progetti importanti come ‘Scuole sicure’, varato due Decreti Sicurezza, investito risorse in strumenti fondamentali come la videosorveglianza”, dice Laura Cavandoli, deputato parmigiano della Lega.

“Anche Parma è migliorata rispetto al 2017, ma siamo ancora tra le città con più reati denunciati: furti in casa, nei negozi, rapine e microcriminalità sono quelli più diffusi. Tutte le istituzioni devono fare la loro parte, anche chi fino ad oggi ha sottovalutato il problema”, aggiunge l’esponente del Carroccio.

“Infine, un reato su 3 in Italia – conclude Cavandoli - è compiuto da stranieri, la politica dei porti chiusi di Matteo Salvini ha fatto crollare gli sbarchi del 80% e anche questo ha contribuito, oltre a ridurre i morti in mare anche a migliorare la Sicurezza nel Paese. La riapertura dei porti alla tratta di clandestini da parte del Governo PD-5Stelle e la cancellazione del tema Sicurezza dall'agenda di Governo rischiano di far tornare a crescere i reati”.