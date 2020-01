Regionali: Bonaccini a Parma e provincia il 4 gennaio

Prosegue la campagna elettorale di Stefano Bonaccini nella nostra provincia. Questi gli appuntamenti previsti per sabato 4 gennaio: ore 11:30 Parma, evento pubblico dal titolo "Cibo buono e sostenibile per una Regione a spreco zero" con assessore regionale all'agricoltura Simona Caselli (Hub cafè, Piazzale Bertozzi), ore 14:00 Medesano, aperitivo con Stefano Bonaccini, Bar Meat&Co., Piazza Rastelli, 7; ore 15:30, Borgo Val di Taro, ore 18,30, Bedonia, ore 21:00, Monticelli Terme, incontro pubblico presso Hotel delle rose, Via Montepelato Nord, 4.