Elezioni Regionali: 84 parmigiani in gara per il Consiglio

Sono ottantaquattro i candidati parmigiani che correrranno alle prossime elezioni Regionali del 26 gennaio, divisi in diciassette liste, a sostegno dei sette aspiranti alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. Sei liste sosterranno il candidato uscente Stefano Bonaccini: si tratta di Bonaccini Presidente, Emilia-Romagna Coraggiosa, Partito Democratico, Europa Verde, +Europa - Psi -Pri e Volt. Sei liste sosterranno la candidata Lucia Borgonzoni: Borgonzoni Presidente, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Popolo della Famiglia Cambiamo! e Giovani e Ambiente.

Le liste sono state presentate negli uffici del Tribunale di Parma: non ci sono stati problemi per la regolarità delle firme e delle candidature. Gli aspiranti consiglieri parmigiani sono 84: ogni lista poteva presentare 5 candidati: solo la lista di Potere al Popolo ha presentato quattro candidati invece che cinque. Gli altri cinque candidati alla carica di presidente della Regione Emilia-Romagna, invece, avranno una lista a testa: Simone Benini è sostenuto dal Movimento Cinque Stelle, Marta Collot da Potere al Popolo, Laura Bergamini dal Partito Comunista, Stefano Lugli è sostenuto dall'Altra Emilia-Romagna, Domenico Battaglia dalla lista "3v-Vaccini vogliamo verità". Nella legislazione appena conclusa i consiglieri parmigiani erano quattro: Alessandro Cardinali, Massimo Iotti e Barbara Lori del Pd, oltre a Fabio Rainieri della Lega.

STEFANO BONACCINI

Bonaccini Presidente

Giovanni Marani, Serena Brandini, Giovanni Breschi, Alessia Frangipane, Nicoletta Paci

Partito Democratico

Massimo Iotti, Simona Caselli, Matteo Daffadà, Barbara Lori, Pasquale Gerage

Emilia Romagna Coraggiosa

Marco Boschini, Anna Rita Maurizio, Francesco Ghisoni, Silvia Massera, Matteo Angri

Europa Verde

Enrico Ottolini, Flavia Corradi, Andrea Pellegrini, Mariateresa Portesani, Federico Rolleri

+ Europa - Psi - Pri

Marco Maria Freddi, Paola Biacchi, Gianpaolo Cantoni, Natasha Fracassi, Giafranco Spadaccia

Volt

Alessandro Levati, Margherita Ippolito, Giorgio Ippolito, Giulia Pedrelli, Cristina Lattuca

LUCIA BORGONZONI

Borgonzoni Presidente

Gianpaolo Lavagetto, Cecilia Zanacca, Fabio Vicini, Sonia Leila Khalfi, Salvatore Iaconi Farina

Lega

Fabio Rainieri, Giulia Chiussi, Nicoletta Napoli, Emiliano Occhi, Maria Pia Piroli

Forza Italia

Vittorio Sgarbi, Maria Vittoria Valdrè, Andrzej Krzysztof Krzton detto Angelo, Stefano Paparelli, Laura Schianchi

Fratelli d'Italia

Desolina Bizzi, Priamo Bocchi, Massimo De Matteis, Rodolfo Marchini, Gaetana Russo

Popolo della Famiglia, Cambiamo!

Francesca Gambarini, Arnaldo Morsia, Francesco Rutelli, Jacopo Rosa, Leila Zanichelli

Giovani e Ambiente

Filippo Fochi, Francesco De Lucia, Martina Zorandi, Diego Todaro, Silvia Ragone

DOMENICO BATTAGLIA

Movimento 3 V - Vaccini Vogliamo la Verità

Anna Rita Iannetti, Andrea Giongo, Mariangela Sassi, Emanuele Gessi, Riccardo Trevisan

SIMONE BENINI

Movimento 5 Stelle

Giuseppe Distante, Angela Amoruso, Gabriela Buonasperanza, Donatella Ciola, Fabrizio Aimi

LAURA BERGAMINI

Partito Comunista

Laura Bergamini, Riccardo Sciortino, Patrizia Costa, Walter Aiello, Ugo Bertinelli

MARTA COLLOT

Potere al Popolo

Stefano Carosino, Sofia Bacchini, Domenico Colaninno (detto Mimmo) Chiara Pollio

STEFANO LUGLI

L'Altra Emilia Romagna

Alexandr Belletti, Francesca Bottazzi, Davide Castoldi, Alice Montecchini, Andrea Strambaci

LA SCHEDA. La scheda a disposizione degli elettori alle Regionali per l'Emilia-Romagna sarà unica e di colore verde. Si potranno esprimere un massimo di due preferenze per i consiglieri regionali, scrivendo i nomi dei candidati della lista. Inoltre gli elettori potranno esprimere la preferenza sul nome di uno dei sette candidati alla presidenza della Regione, con la possiibilità del voto disgiunto, che prevede la preferenza per una lista che non sostiene il presidente votato.