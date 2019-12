Regionali, Forza Italia: Sgarbi capolista in provincia di Parma

Vittorio Sgarbi sarà capolista per Forza Italia nella provincia di Parma. A renderlo noto il commissario provinciale di FI, il senatore Enrico Aimi, che ha fortemente sostenuto e voluto questa candidatura di grande spessore. “Sgarbi è la personalità più adatta per Parma, città che è stata indicata come capitale della cultura per il 2020 - spiega Aimi -. Per la nostra Regione questa proposta è indubbiamente un grandissimo valore aggiunto, Sgarbi potrebbe essere un ottimo assessore alla Cultura”. “Si tratta anche di una grande opportunità per il rilancio del nostro movimento - conclude Aimi -. Fin dalla mia nomina a commissario provinciale ho lavorato per dare nuovo impulso, un effetto “elettrizzante”, a Forza Italia e credo che stiamo facendo un buon lavoro. Avanti così, con impegno e dedizione fino alle regionali che vedranno il centrodestra vincente, e poi verso le amministrative”.