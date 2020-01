Regionali: mercoledì 8 gennaio Salvini nel parmense

Mercoledì 8 gennaio Matteo Salvini sarà in provincia di Parma per la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni per le Regionali del 26 gennaio. Alle 8.45 sarà a Fontevivo per un caffè e la visita al piccolo mercato di fronte al “bar ristorante Paninart” via Roma n.28. Alle 9.30 sarà a San Secondo per una visita mercato e un volantinaggio #tralagente via Garibaldi fino al gazebo Lega con comizio pubblico. Alle 15.15 sarà a Traversetolo per una visita al Centro Civico “La Corte” – via Fratelli Cantini n.8. Alle ore 18 sarà a Lesignano per un incontro pubblico con comizio in Piazza Marconi.

Gallery