Regionali, Pizzarotti: "Pronto ad entrare in un listone di centrosinistra"

Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune, potrebbe entrare in un listone di centrosinistra per le Regionali del 2020. Il primo cittadino ne ha parlato in un passaggio dell'intervista pubblicata oggi dal "Corriere della Sera". "Dovrebbe esserci un listone di centrosinistra - spiega Pizzarotti rispondendo a una domanda sulla collocazione di Iic - con dentro il mio movimento. Ma è ancora presto, le elezioni saranno a fine gennaio del 2020". Pizzarotti esclude che possa essere lui a guidare il listone, candidandosi alla guida della regione Emilia Romagna. "Mi sono candidato tre mesi fa alle elezioni europee - ricorda - non mi sembra il caso di farlo di nuovo".