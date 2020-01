Regionali, Pizzarotti: "Non penso che il Governo sia intaccato, qualsiasi cosa succeda"

"Non penso che il governo sarà intaccato da qualsiasi cosa succeda". Lo ha detto il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, arrivato al Comitato elettorale per Stefano Bonaccini, presidente uscente dell'Emilia Romagna e candidato del centrosinistra per la conferma alla guida della Regione. Riguardo al M5S, suo ex partito, Pizzarotti ha risposto a una domanda sottolineando che secondo lui "tanti hanno fatto il voto disgiunto" dando la preferenza a Bonaccini e al M5S. (Adnkronos)